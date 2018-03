Racistische europarlementariër uit rechtse fractie gezet

De Italiaanse Europarlementariër Mario Borghezio is uit de eurosceptische EVD-fractie van Nigel Farage gezet. Zijn racistische opmerkingen werden de LegaNord-politicus fataal.

Dat heeft de partij van Nigel Farage (UKIP) maandag laten weten.

De controversiële Italiaan wordt met onmiddellijke ingang uit de fractie gezet, zoals tweederde van de fractie heeft besloten.

Racisme

‘Hiermee laten we zien dat racisme absoluut onacceptabel is,’ laat partijleider Farage in een commentaar weten. De recente uitspraken van Borghezio gingen in de ogen van de Britse politicus veel te ver.

Borghezio zei vorige maand op de Italiaanse radio dat de uit Congo afkomstige nieuwe Italiaanse Integratie-minister Cécile Kyenge meer geschikt is als dienstmeid. In dezelfde uitzending beklaagde de policitus zich over het feit dat je tegenwoordig al geen ‘neger’ meer mag zeggen en vroeg zich af of we illegalen straks met ‘Uwe Excellentie’ moeten gaan aanspreken.

Verontwaardiging

In het Europees Parlement is met grote verontwaardiging gereageerd op de uitspraken van de Italiaanse collega. Voorzitter Martin Schulz noemde Borghezio een ‘schande’ voor het Europees Parlement, maar zei dat hij geen acties tegen hem kan nemen.

Dat doet de fractie Europa van Vrijheid en Democratie, waarin namens Nederland Bastiaan Belder van de SGP zit, nu wel. Borghezio zal nu als eenmansfractie verdergaan in het parlement.