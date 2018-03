Tien Europese lidstaten maken bezwaar tegen vrouwenquotum

Nederland en negen andere lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben formeel hun bezwaar ingediend tegen het verplichte vrouwenquotum voor bedrijven. De lidstaten vinden dat Brussel zich hiermee niet moet bemoeien.

De landen zeggen zelf al verschillende maatregelen te hebben getroffen, of in de maak te hebben, om het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vergroten.

Sancties

De tien lidstaten ondersteunen de plannen van Brussel dan ook niet. Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt vanaf 2020 40 procent van de topfuncties bij beursgenoteerde bedrijven door vrouwen bekleed.

Een eerder plan van eurocommissaris Viviane Reding met harde sancties werd door Reding afgezwakt.

Draagvlak

In het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte II staat dat 30 procent van de topfuncties zou moeten worden vervuld door vrouwen. Minister Jet Bussemaker (PvdA, Emancipatie) vindt een quotum belangrijk maar vindt het percentage van Brussel te hoog.

Dan zou er geen draagvlak zijn voor het voornemen. Andere landen die bezwaar hebben tegen Europese quotum zijn onder meer Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië