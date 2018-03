Vanaf januari ook met de euro betalen in Letland

Letland mag als achttiende land de euro gaan voeren. Het Baltische land heeft alles op orde om zijn lats in te ruilen voor de gemeenschappelijke Europese munt per 1 januari 2014, zo concludeerde de Europese Commissie woensdag.

Europees commissaris Androulla Vassiliou maakte dit woensdag via Twitter bekend.

Begrotingstekort

Een van de voorwaarden om de munt te gaan gebruiken, is een lage inflatie. Die is in Letland 1,3 procent. Ook moet het land de overheidsfinanciën op orde hebben en niet een te hoog begrotingstekort hebben. Dat wist het land terug te dringen van 8,1 procent in 2010 tot 1,2 procent in 2012.

Daarnaast kijkt de commissie naar de langetermijnrente en de wisselkoers. Bovendien moet nationale wetgeving in lijn zijn met de Europese regels. Letland voldoet, aldus het dagelijks bestuur van de EU.