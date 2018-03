Cruciaal overleg voor regering Portugal gestrand

De vorming van een ‘regering van nationale redding’ in Portugal waarover politici dagenlang hebben overlegd, is mislukt. De Portugese president Aníbal Cavaco Silva is nu weer aan zet.

Socialistenleider António José Seguro zei dat vrijdagavond na afloop van het overleg. De president riep op 10 juli in een televisietoespraak op om regering van nationale redding te vormen om Portugal uit de schuldencrisis te loodsen.

Hulppakket

De centrumrechtse coalitiepartijen PSD en CDS werden het niet eens met oppositiepartij PS van Seguro. De socialisten eisten dat er niet verder werd bezuinigd maar de centrumrechtse partijen kunnen zich hier niet in vinden.

Het Zuid-Europese land moet extra bezuinigingen in ruil voor het hulppakket van 78 miljard euro van het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Commissie en Europese Centrale Bank.

Hoewel PSD en CDS een meerderheid hebben in het parlement, pleitte Silva voor een regering van nationale redding. Twee topministers namen de afgelopen periode ontslag.