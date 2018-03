Dit jaar nog EU-label voor producten uit bezette gebieden

De Europese Unie (EU) komt met een speciaal label voor producten die afkomstig zijn uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden.De labels moeten dit jaar nog verschijnen.

Dat meldt de Israëlische krant Haaretz dinsdag.

De boodschap zou zijn gemeld door EU-buitenlandchef Catherine Ashton in een brief aan zeven leden van de Europese Commissie.

Gevoelig

De EU is al langer bezig met het vormen van een standpunt in de kwestie, maar de zaak ligt gevoelig omdat de EU Israël niet tegen de borst wil stoten.

Deze week deed de branchevereniging voor supermarkten CBL in dagblad Trouw een oproep om nu eindelijk eens met een richtlijn te komen voor de producten uit bezette gebieden. Sommige supermarkten, zoals de Jumbo en Aldi zouden zelf maatregelen hebben genomen door de producten niet meer in het assortiment op te nemen.

Volgens Elsevier

Nederlandse supermarkten geven met boycot toe aan pro-Palestijnse lobby

Misverstand

Maar Aldi laat in een reactie aan elsevier.nl weten dat er van een boycot geen sprake is en dat het verhaal in Trouw gebaseerd is op een misverstand.

Ook Jumbo laat weten geen actieve boycot te voeren tegen producten uit de bezette gebieden. De supermarkt zegt deze prodducten om een andere reden niet te verkopen: producten uit de bezette gebieden voldoen niet aan het internationaal keurmerk dat goede sociale omstandigheden waarborgt.

Hoe dan ook komt er vermoedelijk voor volgend jaar een einde aan de onduidelijkheid als de EU met speciale labels gaat komen. Een woordvoerder van Ashton bevestigt de komst van de labels, maar wil niet zeggen wanneer ze precies komen.