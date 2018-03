Europees hof: WK voetbal moet bij publieke omroep blijven

Grote voetbaltoernooien als het Wereld- en Europees Kampioenschap moeten in Groot-Brittannië en in België door de publieke omroep worden blijven uitgezonden. FIFA en UEFA mogen de uitzendrechten niet verkopen aan de hoogste commerciële bieder.

Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaald.

Voetballiefhebbers in de Europese landen moeten de eindtoernooien zonder beperkingen kunnen blijven zien omdat het bij de culturele identiteit hoort. Het Hof zei daarbij dat de wedstrijden al tientallen jaren op het open televisienet worden uitgezonden en dat dit zo moet blijven.

Geld verdienen

De uitspraak is een flinke tegenvaller voor voetbalfederaties FIFA en de UEFA die veel geld willen verdienen door de uitzendrechten te verkopen aan commerciële partijen zoals Sky Sports.

Die zender telde vorig jaar ongeveer een half miljard euro neer om twee jaar lang de Premier League uit te zenden. Sky zou een fortuin over hebben om ook de internationale eindtoernooien in het pakket aan te kunnen bieden.

NOS

Ook voor Nederlandse voetballiefhebbers verandert er de komende jaren niet veel als het gaat om landenvoetbal. De NOS heeft voor het WK in Brazilië volgend jaar, het EK in Frankrijk in 2016, het WK in Rusland in 2018 en het WK in Qatar in 2022 de exclusieve uitzendrechten verkregen.

De Eredivisie moet ook op het open net blijven, maar gaat wel naar de nieuwe Fox-zender die mediamagnaat Rupert Murdoch dit jaar zal lanceren.

Buitenlands voetbal

Betaalzender Sport1 verliest naar alle waarschijnlijkheid de rechten voor de Italiaanse en Engelse voetbalcompetities aan Murdoch.

Eredivisie Live gaat die competities vanaf volgend seizoen al uitzenden. Voor de Duitse, Franse, Portugese en Braziliaanse competities moet de tv-kijker nog altijd bij Sport1 zijn.

De televisiekijker gaat dit in de portemonnee voelen. Murdoch heeft aangegeven het abonnementsgeld te zullen verhogen. Dit geld zegt hij in verbetering van de sportbeleving te willen stoppen.