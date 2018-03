Europees Parlement: schaf vrij reizen vanuit Balkan af

Het Europees Parlement wil de visumplicht voor inwoners van niet-lidstaten op de Balkan weer invoeren. Doordat mensen uit die landen sinds enkele jaren vrij kunnen reizen naar de Europese Unie (EU), is het aantal asielaanvragen uit de hand gelopen.

Dit meldt de onafhankelijke webkrant de EUobserver dinsdag.

Vrij reizen

Eind 2009 schafte de EU de visumplicht voor Macedonië, Montenegro en Servië af. Een jaar later mochten ook inwoners uit Albanië en Bosnië-Herzegovina vrij reizen naar landen binnen de EU.

De EU meende dat de landen, waarvan sommige op het lijstje van EU-lidmaatschap staan, door middel van vrij reizen alvast de Europese Unie konden leren kennen. Na twee jaar onderhandelen is het Europees Parlement het er nu over eens dat de visumplicht in sommige gevallen moet terugkeren.

Asielzoekers

Het vrij reizen leidde namelijk al snel tot een grote stijging in het aantal asielaanvragen uit de Balkanregio. Vorig jaar vormden de inwoners van Balkanlanden de grootste herkomstgroep binnen de aanvragen.

Zo’n 53.000 van de ruim 335.000 asielzoekers kwamen uit de Balkan. Dat is meer dan de aanvragen uit conflictgebieden Syrië en Afghanistan bij elkaar.

Volgens CDA-europarlementariër Wim van de Camp ‘moeten we ons afvragen waar we mee bezig zijn’. De grote aantallen asielzoekers uit de Balkan komen veelal uit economische overwegingen, in plaats van als (politieke) vluchtelingen, naar de EU. ‘Enige beperking’ is, zo zegt hij, daarom op zijn plaats: een herinvoering van het visum zou de toestroom van deze groep moeten tegengaan.

Overlast

Veel aanvragen zijn ongegrond en slechts 5 procent van alle asielzoekers uit de Balkan mag in de EU blijven. Ondanks dit lage percentage ondervinden veel EU-landen overlast van de grote stroom gelukszoekers.

Door het vrij reizen komen veel asielzoekers uit andere gebieden via de Balkan de EU binnen, waardoor nieuw EU-lid Kroatië wordt overspoeld door asielzoekers.

Ook Duitsland, Zweden en Luxemburg ondervinden veel last. Het aantal verzoeken in deze landen ligt hoog, en door de lange verwerkingsprocedure kunnen asielzoekers daar goed gebruikmaken van sociale voorzieningen.