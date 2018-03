Europese Unie plaatst Hezbollah op terreurlijst

Na een lange periode van onenigheid hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie eindelijk de knoop doorgehakt: de militaire tak van de Libanese Hezbollah-beweging wordt op de terreurlijst geplaatst.

Dat is maandag besloten, zo bevestigen diplomaten in Brussel.

Het betekent dat de Europese tegoeden die tot de militaire vleugel behoren, worden bevroren. Ook kunnen Hezbollah-militanten nu geen visum voor de Europese Unie meer aanvragen.

Lobby

Er was al lange tijd een lobby gaande om de moslim-militanten op de verboden lijst te plaatsen. Nederland, een van de aanjagers van de lobby, is dan ook erg blij met het besluit.

Volgens Elsevier

Commentaar Carla Joosten: Europese ban op ‘militaire tak’ Hezbollah is louter symboliek

‘Ik ben tevreden dat we nu deze belangrijke stap zetten, door de militaire vleugel van Hezbollah aan te pakken, de tegoeden van die club te bevriezen, zijn fondsenwerving te belemmeren en zo de slagkracht van deze terroristische organisatie te beperken,’ laat minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) in een reactie weten.

Europa, pak terroristen Hezbollah toch aan!

Europa zou Hezbollah als terreurgroep moeten aanmerken, maar is veel te laks. Met een organisatie die aanslagen pleegt, moet je geen verbond sluiten. Lees het commentaar van Rik Kuethe

Hezbollah

Hezbollah wordt in Libanon gesteund door de sjiieten die een minderheid vormen. Iran en Syrië hebben veel baat bij Hezbollah en zorgen ervoor dat de militanten goed bewapend zijn.

In Europa was er twijfel of er wel juridische basis is voor een plaatsing op de terreurlijst omdat er geen direct bewijs zou zijn dat Hezbollah verantwoordelijk is voor de aanslagen, zoals vorig jaar in Bulgarije waarbij vijf Israëliers en een Bulgaar om het leven kwamen.

Maar omdat Hezbollah nu fanatiek meevecht in het Syrische conflict, gingen ook die landen overstag.