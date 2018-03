Geen herbenoeming Gijs de Vries bij Europese Rekenkamer

Geheel tegen de gewoonte in zal het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer, oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Gijs de Vries (D66), niet worden herbenoemd in zijn functie. Het kabinet weigert hem voor te dragen.

Dat meldt weekblad Elsevier.

Voorganger

De Vries (57) werd 1 januari 2011 lid van het college dat in Luxemburg is gevestigd en de Europese financiën controleert. Zijn voorganger Maarten Engwirda kreeg twee volledige periodes van zes jaar en mocht van de toenmalige minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) nog drie jaar extra in Luxemburg blijven, tot en met 2010.

De Vries maakt nu de overige drie jaar af (tot 1 januari 2014) en rekende op een herbenoeming. Engwirda’s voorganger André Middelhoek was liefst negentien jaar lid.

VVD

De Vries, die ook europarlementariër was voor de VVD, verruilde die partij voor D66 vlak na zijn benoeming in Luxemburg. In kringen rond het kabinet wordt bezworen dat die overstap niets te maken heeft met het uitblijven van een herbenoeming.

Maar de VVD spant zich niet in om het afvallige partijlid op diens gewilde plek te houden. Het kabinet beslist na het reces wie op de Luxemburgse Kirchberg aan de slag mag.

