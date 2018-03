Ombudsman Brenninkmeijer naar Europese Rekenkamer

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer (62) is de enige kandidaat om het Nederlandse lid te worden van de Europese Rekenkamer.

Dat meldt Elsevier deze week. Zoals vorige week al bleek, wordt voormalig staatssecretaris Gijs de Vries (D66) van Binnenlandse Zaken, sinds drie jaar lid van de Europese Rekenkamer, niet herbenoemd.

Zomer

Nu blijkt dat Brenninkmeijer de nieuwe man moet worden. De in Luxemburg gevestigde Europese instelling bestaat uit een 28 leden tellend college: elk land van de Europese Unie levert een lid. De benoeming van het nieuwe Nederlandse lid is na de zomer aan de orde, maar kringen rond het kabinet bevestigen dat Brenninkmeijer in beeld is.

De Europese Rekenkamer controleert de Europese financiën en produceert aan de lopende band kritische rapporten over de besteding van Europese subsidies door de landen van de Europese Unie.

Waakhond

De voor zover bekend partijloze Brenninkmeijer zou volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) geknipt zijn voor het werk als kritische waakhond van de Europese uitgaven.

Brenninkmeijer zette de Nationale ombudsman op de kaart met kritische rapporten over de overheid en met zijn duidelijke taal. Of hem dat in Luxemburg ook gaat lukken, is afwachten. Hoe kritisch ook, de rapporten van de Europese Rekenkamer veroorzaken meestal weinig ophef.

