Oud-kanselier slaat 38.000 sigaretten in uit angst voor EU-verbod

De Duitse sociaal-democratische oud-bondskanselier Helmut Schmidt heeft uit voorzorg 38.000 van zijn favoriete mentholsigaretten ingeslagen. De Europese Unie (EU) wil de sigaret verbieden.

De huidige kandidaat-bonskanselier van de sociaal-democratische SPD Peer Steinbruck onthulde in de Duitse krant de Berliner Kurier dat Schmidt tweehonderd sloffen sigaretten in huis heeft opgeslagen.

Gewoonte

De 93-jarige Schmidt is met pensioen en staat erom bekend een pakje sigaretten per dag te roken. Van de stengere tabakswetgeving heeft de oud-bonskanselier zich tot nu toe weinig aangetrokken.

In openbare ruimtes is hij gewoon blijven roken. Als Schmidt voor tv-interviews wordt uitgenodigd, is zijn dwingende voorwaarde dat hij tijdens het interview gewoon een sigaretje mag opsteken. De hoogbejaarde Schmidt is de enige Duitser die dit privilege nog geniet.

Maatregel

De EU wil nu de mentholsigaretten verbieden. De sigaret met een smaakje zou mensen verleiden meer te roken.

Met de voorraad die Schmidt heeft ingeslagen kan hij tot zijn honderdste verjaardag een pakje van zijn favoriete sigaretten per dag blijven roken.