Voorzitter Europees Parlement wil dat EU macht teruggeeft aan lidstaten

De Europese Unie moet meer taken teruggeven aan de lidstaten. Alleen essentiële zaken als migratie en klimaatverandering moeten centraal worden geregeld.

‘Doe lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal kan, nationaal wat nationaal kan,’ zegt de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz deze week in een interview met weekblad Elsevier.

Schulz reageert op de brief van het kabinet van afgelopen juni over de vermindering van het aantal Europese regels.

Euroscepsis

Over de groeiende euroscepsis in de Europese Unie (EU) zegt Schulz: ‘Ik geloof dat we het vertrouwen van de burgers kunnen terugwinnen.

Om te beginnen moeten we niet iedereen die kritisch is eurosceptisch noemen. Ik ben een enthousiaste pro-Europeaan, maar ik vind dat de EU in een catastrofale situatie zit. In Nederland en Duitsland hebben ze het gevoel dat ze veel betalen en er niets voor terugkomt. In Griekenland dat ze onder een vreemd regime staan. Om hier uit te komen, moeten we Brusselse taken teruggeven aan de nationale staten.’

Teruggeven van taken

Schulz zegt het op bijna alle Europese punten eens te zijn met minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA). ‘We zijn buren. Wonen tegenover elkaar op de grens. Dus ja, dat terugbrengen van taken, steun ik. De Unie moet zich concentreren op internationale handel, migratie, belastingvlucht, klimaatverandering, georganiseerde criminaliteit. Voor die dingen moet de EU goed worden uitgerust.’

De Europese Commissie moet volgens hem feitelijk de EU-regering zijn die verantwoording aflegt tegenover het Europees Parlement en tegenover de lidstaten van de Europese Unie.

