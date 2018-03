Asscher waarschuwt EU voor arbeidsmigratie: tijd voor maatregelen

De volksverhuizing van Oost- naar West-Europa heeft een ‘ontregelend effect’ op arme en minder hoogopgeleide burgers in rijkere landen van de Europese Unie (EU). ‘Onze zwakste burgers leggen het op de arbeidsmarkt af tegen bekwamere mensen van elders.’

Dat schrijven minister Lodewijk Asscher (PvdA, Sociale Zaken) en de Britse publicist David Goodhart zaterdag in een opiniestuk dat is gepubliceerd in de Volkskrant en de Britse krant The Independent.

Vreemdelingenhaat

Asscher kondigt ‘code oranje’ af voor de Europese arbeidsmarkt: de dijken staan hier en daar op doorbreken. Volgens de auteurs komt zeker 12 procent van het personeel in de Nederlandse land- en tuinbouw uit Midden- en Oost-Europa.

De minister vindt het belangrijk dat klachten van degenen die hierdoor worden geraakt, niet zomaar worden afgedaan als gemopper over ‘die buitenlanders’. ‘Anders vergiftigen ze de sfeer en wakkeren ze vreemdelingenhaat aan.’

Hoewel Asscher het vrije verkeer van personen ziet als een belangrijk hoeksteen van de EU, is het belangrijk om kwetsbare groepen te beschermen. ‘Als we willen blijven profiteren van de voordelen van het vrije verkeer, dan moeten we bereid zijn de negatieve neveneffecten ervan te bestrijden.’

Overeenkomst

Asscher en Goodhart doelen niet alleen op verdringing van Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt, ook de uitbuiting van arbeidsmigranten.

‘Het is nu tijd om te komen tot een nieuwe overeenkomst die eerlijk is voor zowel de mensen uit de “zendende” als voor die in de “ontvangende” landen.’ Het is volgens Asscher en Goodhart belangrijk dat dit vraagstuk hoog op de agenda van Brussel komt te staan.