Brussel haalt miljoenen aan landbouwsubsidies terug

De Europese Commissie wil 180 miljoen euro aan landbouwsubsidies terughalen bij veertien lidstaten van de Europese Unie (EU). Het uitvoerend orgaan van de EU vraagt de grootste bedragen terug van Groot-Brittannië, Polen en Denemarken.

Nederland hoeft geen geld terug te betalen, meldt de Europese Commissie dinsdag.

Onterecht

Volgens de Commissie is het geld door de veertien lidstaten onterecht uitgegeven. Het gaat hier om niet-nageleefde regels omtrent het Europese landbouwbeleid. Ook werden de landbouwgelden niet voldoende gecontroleerd.

Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de controle op de juiste uitgave van deze gelden.

Terugvordering

Het Verenigd Koninkrijk moet 59 miljoen euro terugstorten. Dat is het meeste geld dat bij deze terugvordering gemoeid is. Voor Polen geldt een bedrag van 39,2 miljoen. Denemarken levert 11,5 miljoen euro in.

In 2010 vorderde de Europese Commissie ook geld terug van lidstaten. Het ging om een groter bedrag: 265 miljoen. Ook toen moest het grootste deel, 223 miljoen euro, worden terugbetaald door Groot-Brittannië.