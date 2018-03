Deze week extra Europese snelheidscontroles

Van maandag tot en met zondag worden langs de snelwegen in 25 EU-landen extra snelheidscontroles gehouden. Met zowel vaste als mobiele flitsers houden de Europese verkeersdiensten hardrijders in de gaten.

Tispol, het samenwerkingsverband tussen de verkeerspolitie uit de verschillende EU-landen, coördineert de actie. In augustus 2012 werden ook al extra controles gehouden in de Europese Unie. Toen deelden agenten meer dan 554.000 boetes uit voor te hard rijden.

Innen

Buitenlandse verkeersboetes worden maar zelden geïnd in Nederland. In 2010 betaalden vijftig mensen in Nederland via het Centraal Justitieel Incassobureau een verkeersboete aan een ander EU-land, schreef NRC; in 2011 waren dat volgens Het Parool minder dan zestig.

In 2010 werden verkeersministers van de Europese Unie het eens over methodes om verkeersovertreders in het buitenland te kunnen bekeuren. De lidstaten hebben toegang tot elkaars kentekenregister, waardoor buitenlandse verkeersovertreders makkelijker kunnen worden opgespoord. Het gaat alleen om boetes hoger dan 70 euro, niet om andere sancties zoals afpakken van het rijbewijs.