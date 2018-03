EU heroverweegt relatie met Egypte

De EU beraadt zich de komende dagen over de relatie met Egypte en roept alle partijen in Egypte op om zich terughoudend op te stellen om verdere escalatie van het geweld te voorkomen.

Dat is te lezen in een officiële verklaring (pdf), uitgegeven door voorzitter van de Europese Raad Herman van Rompuy en Jose Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie.

Ze noemen het geweld in Egypte zeer verontrustend, betuigen medeleven aan familie van de slachtoffers en benadrukken nogmaals dat het geweld moet stoppen. Verder roepen ze alle politieke krachten in Egypte op mee te werken aan een politiek proces dat leidt tot verkiezingen en de instelling van een burgerregering.

Volgens Van Rompuy en Barroso is Egypte een zeer belangrijke partner om de vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten te bewaren. Een verdere escalatie van het geweld moet daarom worden voorkomen.

Zaterdag bestormde de politie in Caïro de al-Fatah-moskee aan het Ramsesplein, die door aanhangers van de Moslimbroeders werd bezet. Een duizendtal aanhangers van de Moslimbroeders was vrijdagavond na een gewelddadige demonstratie op het Ramsesplein de moskee in gevlucht.

Zaterdag werd ook bekend dat de Egyptische premier de Moslimbroederschap wil ontbinden. Of dat mogelijk is, wordt onderzocht.

Bij confrontaties tussen politie, leger en aanhangers van de afgezette president vielen de afgelopen dagen honderden doden.