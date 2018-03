EU stopt levering wapens en financiële steun Egypte

De Europese Unie (EU) stopt met de levering van wapens aan Egypte vanwege de politieke crisis in het land. Egypte hoeft voorlopig ook niet te rekenen op financiële steun van de EU.

Dat heeft EU-buitenlandchef Catherine Ashton woensdag bekendgemaakt na een spoedberaad in Brussel met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.

Wapens

De ministers kwamen bijeen vanwege het escalerende geweld in het Noord-Afrikaanse land, waarbij honderden doden zijn gevallen. Diverse EU-lidstaten, waaronder Nederland, hadden al besloten geen wapens meer te leveren en hulpprogramma’s te bevriezen.

Minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) is verheugd over het bereikte compromis van het beraad. De Unie wil wat betreft de financiële maatregelen de Egyptische bevolking zoveel mogelijk ontzien.

De Unie wil voorkomen dat met Europees geld de huidige regering en de repressie van politieke tegenstanders in de kaart wordt gespeeld. ‘Niemand is voorstander van een handelsembargo of sancties,’ zegt Timmermans.

Kopten

Timmermans zegt verder dat het geweld tegen de kopten en hun kerken in het land moet worden bestraft. De aanvallen tegen de christelijke minderheid noemt hij onaanvaardbaar.

Het lot van de kopten is zowel door Timmermans als een reeks collega’s aangekaart. ‘Uiteraard is daar uitvoerig over gesproken. Schuldigen moeten worden bestraft.’ Ondanks de zorgen die er zijn over het lot van de kopten in Egypte, ziet het kabinet nog geen reden voor een speciale asielregeling voor deze groep.