Eurocommissaris Rehn reageert: keerpunt in Europese economie

Olli Rehn, eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken, is voorzichtig optimistisch over de Europese economie. Hij ziet een mogelijk keerpunt.

Dat zegt hij in een reactie op de nieuwe cijfers over de economische groei in de Europese Unie en de eurozone. Volgens Rehn zijn de positieve groeicijfers echter geen reden tot zelfvoldoening. De crisis is nog niet voorbij.

Groeicijfers

De Europese groeicijfers zijn bescheiden. Duitsland, de grootste economie van Europa, groeide vorig kwartaal met 0,7 procent. Dat is een verbetering ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar, toen de groei stabiliseerde.

Ook Frankrijk kent een economisch herstel. Met 0,5 procent is het groeicijfer beter dan verwacht.

Nederland

De Nederlandse economie blijft achter bij andere eurolanden. De economie krimpt opnieuw en blijft in een recessie. Volgens een woordvoerder van Olli Rehn gaat ook Nederland profiteren van de betere algemene vooruitzichten in de eurozone.

Volgens Elsevier

Het is alleen wel erg belangrijk dat de besparingen niet ten koste gaan van de inspanningen om de economische groei te bevorderen, zegt de woordvoerder.