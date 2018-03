Europese Commissie trapt alsnog in 1 aprilgrap

De Europese Commissie heeft zich ruim vijf maanden later alsnog laten misleiden door een 1 aprilgrap. De Commissie verwijst in een brief naar de bouw van een tweede landingsbaan op het vliegveld van Charleroi terwijl die landingsbaan in werkelijkheid helemaal niet bestaat.

Dat meldt de website euractiv.com maandag.

De Commissie vroeg het vliegveld van Charleroi om informatie over nieuwe investeringen op de luchthaven. In de brief noemt de Commissie de bouw van een tweede landingsbaan. Het nieuws over de landingsbaan werd echter op 1 april voor de grap in de wereld gebracht door de bescheiden website Pagtour.

Ontsteld

De bestuursvoorzitter van Charleroi Airport heeft onsteld gereageerd op de brief van de Europese Commissie. ‘Je kunt je afvragen hoe serieus de ambtenaren van de Commissie daar eigenlijk met hun dossiers omgaan,’ vroeg de bestuurder zich verontwaardigd af. Van een tweede landingsbaan is volgens hem nooit sprake geweest.

Staatssteun

De bestuursvoorzitter zegt dat hij het zat is dat de Commissie zijn vliegveld constant dwarszit.

De ‘Ryanair-luchthaven’ wordt door de Europese Commissie onderzocht wegens illegale staatssteun omdat de Waalse regionale overheid eigenaar van de luchthaven zou zijn.