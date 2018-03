Frans Timmermans: geen wapens naar Egypte

Europa moet het Egyptische leger niet van wapens voorzien. Ook moet er geen hulp vanuit Europa naar de Egyptische overheid gaan.

Dat zei minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) dinsdag na een speciale ministerraad over de begroting. Hij zal daar woensdag bij een Egypte-overleg met Europese ministers van buitenlandse zaken in Brussel voor pleiten.

Geen handelssancties

‘Ik vind dat je nu niet het Egyptische leger van militair materieel moet voorzien. Ik vind ook dat we niet van regering tot regering aan hulp moeten doen. Sancties in de zin van handelssancties of anderszins, daar denk ik niet aan op dit moment,’ zei Timmermans.

De minister heeft als voorzorgsmaatregel de douane opdracht gegeven ervoor te zorgen dat er geen wapenexports naar Egypte gaan. Ook vanuit Duitsland en Frankrijk gaan er volgens Timmermans geen wapens naar het land.

Geweld

Timmermans wil dat de regering in Egypte de gevolgen ondervindt van het gewelddadig optreden van de ordetroepen de afgelopen week, schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin benadrukt hij dat het contact met zowel de regering als de oppositie in stand moet worden gehouden ‘zodat de EU invloed kan uitoefenen en voldoende ‘leverage’ heeft om druk op de partijen te houden’.

Timmermans, die een week voor de escalatie van het geweld tussen beide partijen nog op bezoek was in Egypte, zei eerder al dat er sprake is van een ‘patstelling’ in Egypte, waarbij de ‘hardliners‘ van beide partijen, Morsi-aanhangers enerzijds en leger-getrouwen anderzijds, tegenover elkaar staan.