Griekse minister: mogelijk nog 10 miljard extra steun nodig

De Griekse minister van Financiën, Yannis Stournaras, heeft zondag erkend dat zijn land mogelijk in 2014 een derde noodsteunpakket nodig heeft. Het zou volgens hem om maximaal tien miljard euro gaan.

Stournaras reageert daarmee in de Griekse krant Proto Thema op een uitspraak van de Duitse eurocommissaris Gunther Oettinger (Energie) die in een interview met de Duitse krant Die Welt zei dat er nog ‘een klein miljardenbedrag met twee cijfers’ nodig is voor Griekenland.

Derde pakket

Stournaras zei tegen Proto Thema dat aan een eventueel derde hulpprogramma geen nieuwe voorwaarden meer verbonden zouden zijn. Eerder gaven het Internationaal Monetair Fonds en andere EU-landen al noodsteun ter waarde van 240 miljard euro aan Griekenland.

De discussie over extra steun aan Griekenland is onlangs aangewakkerd nadat de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble tijdens een verkiezingsbijeenkomst liet weten dat er niet valt te ontkomen aan een derde hulppakket voor de Grieken. Zijn Nederlandse collega Jeroen Dijsselbloem viel hem bij.

De Eurogroep van ministers van financiën verzekerde Griekenland eind vorig jaar al van verdere steun. Volgens eurcommissaris Olli Rehn (Monetaire Zaken) komt nieuwe steun voor de Grieken aan de orde na een rapportage komende maand van de Trojka (IMF, Europese Centrale Bank en de Europese Commissie).