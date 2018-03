Ook Angela Merkel wil macht terug uit Brussel

De discussie in Europa moet niet alleen gaan over het overdragen van meer macht naar Brussel, maar ook over het omgekeerde. Duitsland moet het voorbeeld van Nederland volgen en de discussie aangaan over het terugbrengen van bevoegdheden van Brussel naar de landen van de Europese Unie.

Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd in een interview voor de Duitse publieke omroep Phoenix. Merkel zegt dat meer coördinatie van de economische politiek in de Unie niet automatisch hoeft te betekenen dat alles in Brussel moet worden gedaan.

Krachtiger

‘Meer Europa kan niet alleen slaan op de overdracht van bevoegdheden van de nationale staten naar Europa, maar ook dat we onze nationale politieke acties intensiever en krachtiger met anderen coördineren,’ zegt Merkel.

‘We praten over meer bevoegdheden voor Europa. Maar we kunnen ook kijken of we iets terug kunnen geven. De Nederlanders praten hier momenteel over. Wij zullen die discussie ook gaan voeren na de verkiezingen.’

Kans

Merkel doelde op de brief van het kabinet waarin staat dat taken terug moeten naar de lidstaten. Duitsland gaat 22 september naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Merkel gaat in de peilingen op kop.

‘Merkel moest wel reageren op de groeiende kritische houding ten opzichte van Europees beleid bij zowel het Duitse publiek, parlementsleden als de Bundesbank. Dit biedt een mooie kans voor de Nederlandse regering om de eigen agenda te realiseren,’ zegt Pieter Cleppe van de denktank Open Europe.

