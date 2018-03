Veel files voor vakantiegangers op zwarte zaterdag

De meest drukke dag op de snelwegen in Europese vakantiegebieden is begonnen. Om negen uur stond er al 330 kilometer file in Frankrijk, 50 kilometer meer dan vorig jaar.

Dat meldt toeristenbond ANWB zaterdag.

Route du Soleil

In Frankrijk staan op dit moment de meeste files, vooral naar het zuiden. Wie via de Autoroute du Soleil naar de Rhônevallei rijdt, staat momenteel meer dan twee uur vast.

In Italië zijn vooral problemen op de A1 en A14 richting de Adriatische kust. Ook de snelwegen van de Italiaanse stad Verona naar Oostenrijk lopen vol.

Oostenrijk en Duitsland

In Oostenrijk staat er file op de A11 richting Slovenië bij de Karawankentunnel: een uur extra reistijd. In Duitsland valt het nog mee, alleen op de A8 tussen München en Salzburg staat een file door een ongeluk. Ook bij de Gotthardtunnel in Zwitserland staat file.

De ANWB verwacht de meeste drukte tussen 09.00 uur en 17.00 uur, met topdrukte rond 13.00 uur. Het advies is om later in de avond te vertrekken of op zondag te reizen.