Wientjes: Nederland kan profiteren van herstel wereldeconomie

Nederland kan profiteren van de aantrekkende internationale handel. Het kabinet moet de positieve ontwikkeling van de economie niet in de kiem smoren door lastenverzwaringen voor burgers.

Dat zegt Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, tegen de NOS. Hij zegt dat Nederland ‘alleen maar kan profiteren’ van de internationale economische ontwikkelingen, maar dat het kabinet daarvoor wel moet oppassen met bijvoorbeeld het korten van de pensioenfondsen.

Voorzichtig Europees herstel

Het gaat langzaam beter met de economie van de eurozone. De werkloosheid is in juni voor het eerst in twee jaar niet langer gestegen. De Duitse, Spaanse en Franse economie trekken aan.

Wientjes is niet de enige die gematigd positief is over de economische vooruitzichten van de Europese Unie. ‘Europa zit midden in een overgang van gematigd negatieve naar gematigd positieve groeicijfers, en dat proces zet door,’ zegt hoofdeconoom van ABN AMRO Han de Jong donderdag in Het Financieele Dagblad.

Woensdag zei Jan Hommen van ING tegen de NOS geen sterke groei van de Nederlandse economie te verwachten, maar het optimisme uit het buitenland kan volgens hem wel ‘via de export naar Nederland overslaan’.

Nederland

Voor Nederland ziet het er minder rooskleurig uit dan voor de eurozone. ING voorspelde in juli nog dat de Nederlandse economie ook volgend jaar nauwelijks zal groeien, naar verwachting 0,1 procent.

De verwachte toename van de export wordt volgens ING overschaduwd door de verdere daling van de binnenlandse bestedingen. Het kabinet wil nog steeds miljarden extra bezuinigen.