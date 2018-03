Barroso: Europese Unie is op weg naar herstel

Na een crisis van vijf jaar is de Europese Unie op weg naar herstel. Dat stelde José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, woensdag in Straatsburg in zijn jaarlijkse toespraak tot het Europees Parlement.

In deze ‘Staat van de Unie’, die je kunt zien als de troonrede van de Europese Unie, benadrukte Barroso dat het herstel nog zwak is, aangezien ‘één zwaluw nog geen zomer maakt’. Maar ‘we bevinden ons op het juiste spoor als we kijken naar de cijfers en ontwikkelingen‘, aldus Barroso.

Werkloosheid

Barroso benadrukte de omvang van de crisis, die onder meer heeft geleid tot een ‘onaanvaardbaar’ hoog aantal van 26 miljoen werklozen in de Europese Unie. De crisis is volgens hem een stresstest geweest voor de Europese landen. ‘Er is geen weg terug meer naar hoe het was.’

In de toespraak gaf Barroso ook aan dat het voorstel van eurocommissaris Neelie Kroes om één Europese telecommarkt te maken, dinsdag is aangenomen.