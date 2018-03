David Cameron: opnieuw onderhandelen over verdragen EU

De Britse premier David Cameron wil opnieuw onderhandelen over verdragen van de Europese Unie (EU). Hij wil een ‘zeer radicale heronderhandeling’ om te zorgen voor ‘nieuwe betrekkingen’ met Europa.

Dat zei Cameron zondag tegen de Britse zender BBC.

Hij zei ook dat Groot-Brittannië uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zou kunnen stappen. Op deze manier wordt het eenvoudiger om illegalen en criminelen het land uit te zetten.

Cameron kondigde in januari al aan dat hij een referendum over EU-lidmaatschap zou organiseren als hij in 2015 wordt herkozen. De premier verkeert enigszins in tweestrijd als het gaat om de Unie.

EU-lidmaatschap is beter voor de economie, maar de regering in Londen houdt zaken als belastingheffing liever in eigen hand.

Cameron zei verder dat zijn regering belastingverlagingen wil doorvoeren en banen wil creëren. Hij wil hardwerkende Britten vooruit helpen. Vooral Britten met een lager inkomen, moeten ‘meer van hun eigen geld houden’.