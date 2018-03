EU-politieagent doodgeschoten in Kosovo

Een politieagent die voor een EU-missie in Kosovo werkte, is donderdagochtend rond 7.30 uur doodgeschoten. Onbekenden namen twee auto’s met EU-agenten onder vuur.

Dat laat EULEX, de Europese politiemissie in Kosovo, weten.

Noorden

Het incident gebeurde in de buurt van het dorpje Zvečan, in het noordelijke deel van Kosovo waar vooral Serviërs wonen. De politie onderzoekt het incident. ‘Geen inspanning zal worden gespaard om de dader voor de rechter te krijgen’, schrijft EULEX.

De gedode agent is afkomstig uit Litouwen.

Speciale Editie Europa

Deze Speciale Editie schetst op heldere wijze hoe de Europese Unie werkt en hoe de positie van Nederland in Europa zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Bestel hem nu voor maar €8,95

Veiligheid

Ook Nederlandse politieagenten nemen deel aan de Europese missie in Kosovo. Al in 2011 zei politievakbond ACP zich zorgen te maken over de veiligheid van politiemensen in Kosovo. Vanaf vorige zomer dragen alle Nederlandse agenten er daarom een wapen.

De EU blijft tot juni 2014 in Kosovo. De missie kost de EU-landen jaarlijks zo’n 111 miljoen euro.