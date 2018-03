Europees Parlement wil bescherming huizenkopers

Inwoners van de Europese Unie die een hypotheek willen, dienen beter te worden beschermd. Huizenkopers mogen zo min mogelijk de dupe worden van economische ontwikkelingen, zoals een economische crisis. Daardoor betalen zij mogelijk meer voor hun hypotheek.

Het Europees Parlement stemde dinsdag in met regels die uiteindelijk in alle lidstaten van de Unie gaan gelden. Daarbij wordt rekening gehouden met de nationale omstandigheden: in Nederland bijvoorbeeld is de situatie op de huidige huizenmarkt anders dan in Duitsland.

Informatie

De beschermende regels bestaan uit het informeren van potentiele kopers van huizen. Volgens de Spanjaard Antolin Sánchez Presedo, lid van de fractie Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees parlement, krijgen EU-inwoners voorlichting over de kosten en risico’s van een hypotheek. De lening dient realistisch te zijn en aansluiten bij het inkomen en de toekomstige financiële situatie van de potentiële huizenkoper.

Het Europees Parlement vindt verder dat inwoners zeven dagen mogen nadenken of zij de hypotheekvoorwaarden wel of niet willen ondertekenen. Ook bestaat er voortaan de mogelijkheid om af te zien van een al ondertekende hypotheek. Ook het aflossen van een hypotheeklening wordt eenvoudiger, aldus het Parlement.