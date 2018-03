Geen subsidies Europese Commissie voor Antillen

De Europese Commissie steekt momenteel geen geld in ontwikkelingsprojecten van de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (Sona). Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wacht het onderzoek naar vermeende fraude af.

Minister Ronald Plasterk (PvdA, Koninkrijksrelaties) bevestigt woensdag berichtgeving hierover. Plasterk heeft de Tweede Kamer eerder al vertrouwelijk geïnformeerd over de gang van zaken.

Onduidelijk

Het OLAF, het Europees bureau voor fraudebestrijding, startte vorig jaar een onderzoek naar mogelijke fraude met gelden uit het European Development Fund.

Eind vorige maand werd al bekend dat het onduidelijk is wat er is gebeurd met 270 miljoen euro Nederlands ontwikkelingsgeld. Het geld kwam terecht bij Sona en in een accountantscontrole van de rijksoverheid kon ‘niet voldoende’ worden aangetoond wat er met het geld is gebeurd.

Onderzoek

Ook werden vraagtekens gezet bij de integriteit van Wilbert Stolte, rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Saba en Sint Eustasius. Hij was van 2008 tot 2011 als penningmeester van Sona verantwoordelijk voor het financieel beheer van de stichting.

OLAF doet nu onderzoek naar een rioolwaterzuiveringsproject op Bonaire, dat 34 miljoen euro heeft gekost, meldt NRC.