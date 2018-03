Iran waarschuwt EU: blijf uit ‘mijnenveld’ Syrië

De Europese Unie kan een Amerikaans militair ingrijpen tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad maar beter niet steunen. Syrië is een ‘mijnenveld’ waar de EU buiten dient te blijven.

Dat zegt de voorzitter van het Iraanse parlement Ali Larijani zondag tegen het Iraanse persbureau ISNA.

Hels

Volgens hem weten de Amerikanen niet waar ze aan beginnen: zij zijn zich niet bewust van de consequenties van een militaire actie. ‘Het begin lijkt misschien eenvoudig, maar het einde kan hels zijn,’ waarschuwt de parlementsvoorzitter.

Volgens Elsevier

Larijani reageert daarmee op het Syrië-standpunt van de EU, dat zaterdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius werd geformuleerd. Belangrijk onderdeel van dat standpunt is dat de 28 EU-lidstaten sterke aanwijzingen hebben dat het Syrische bewind achter de gifgasaanval zit.

De EU ziet een ‘duidelijke en sterke’ reactie als noodzakelijk, wanneer er harde bewijzen zijn van de gifgasaanval. De EU vindt wel dat een mogelijk militair ingrijpen moet worden goedgekeurd door de VN-Veiligheidsraad. Die is verdeeld: met name Rusland ziet niets in een militaire actie. Het land is net als Iran een verklaard medestander van het regime van Bashar al-Assad.

Gruwelbeelden

De Amerikaanse president Barack Obama probeert onderwijl bredere steun te verwerven voor zijn voorgenomen militaire actie. Nieuwszender CNN meldt dat de president en zijn regering gruwelijke beelden van de gifgasaanval laten zien aan senatoren tijdens besloten bijeenkomsten. Obama wil toestemming van de Amerikaanse Senaat voor een ingrijpen in Syrië.

Eerder werd bekendgemaakt dat Obama op dinsdag de Amerikanen gaat toespreken. Waarschijnlijk zal hij in die toespraak meer uitleg geven over een mogelijk militair ingrijpen.