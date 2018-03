Oekraïne zet nieuwe stap in toenadering EU

De regering van Oekraïne heeft ingestemd met een associatieakkoord met de Europese Unie. Daarmee zoekt het Oost-Europese land verdere toenadering tot de EU.

De ondertekening van het akkoord in Kiev woensdag maakt de weg vrij voor een vrijhandelsakkoord. De meeste producten kunnen met dat akkoord zonder heffingen worden verhandeld tussen de EU en Oekraïne.

Lidmaatschap

Om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van de Unie heeft Oekraïne echter nog een lange weg te gaan. Het land moet het lidmaatschap eerst formeel aanvragen.

Nadat de Europese Raad zich over de aanvraag heeft gebogen en unaniem goedkeurig geeft, kunnen de onderhandelingen beginnen. Pas dan is het land een kandidaat-lidstaat. Daarop volgen opnieuw langdurige besprekingen over de voorwaarden van toetreding.

Rusland

Rusland is boos over het de ondertekening van het associatieakkoord vandaag. Het land ligt al geruime tijd dwars bij besprekingen van Oekraïne met de EU. Het buurland van Oekraïne heeft al gedreigd dat als het vrijhandelsakkoord van kracht wordt de grenscontroles tussen beide landen wordt opgevoerd.

Rusland oefent veel invloed uit op het oostelijke gedeelte van Oekraïne, waar de bevolking overwegend Russisch spreekt. De president van Oekraïne Viktor Janoekovitsj komt uit dat Russischtalige gebied.

Gascontract

De Oekraïense premier Mykola Azarov zegt vandaag dat Rusland de ‘nieuwe realiteit’ maar moet accepteren. Tussen Oekraïne en Rusland bestaan onderhuidse spanningen over het gascontract dat in 2009 werd gesloten.

Azarov zei zondag dat dit contract de problemen tussen beide landen verergert: het zou er volgens hem voor zorgen dat het ‘onderhouden van normale betrekkingen onmogelijk is’, omdat zijn land te veel moet betalen voor het gas dat Rusland levert.