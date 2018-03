Turken steeds minder enthousiast over toetreding tot EU

De Turkse bevolking is steeds minder enthousiast over toetreding van hun land tot de Europese Unie (EU). Uit een peiling blijkt dat 44 procent van de Turken positief is over het EU-lidmaatschap, tegenover 73 procent in 2004.

De peiling werd gedaan voor het jaarlijkse opinieonderzoek Transatlantic Trend (pdf).

Eurocrisis

Verder blijkt uit het onderzoek dat inwoners van de EU niet zitten te wachten op Turkije als nieuwe lidstaat. Van de ondervraagde Europeanen gaf 20 procent aan Turkse toetreding een goede zaak te vinden, terwijl 33 procent zegt het niet te zien zitten. Zevenendertig procent zegt het niet goed of slecht te vinden.

Ons Turkije

De inmiddels vierhonderd jaar durende relatie tussen beide landen is voor de redactie van Elsevier aanleiding om in deze Speciale Editie stil te staan bij de wisselwerking tussen beide landen. Bestel nu!

Volgens de onderzoekers heeft de eurocrisis te maken met het afnemende enthousiasme onder Turken. Van de Turkse respondenten zegt 46 procent de manier waarop de EU omgaat met de crisis goed te vinden. Vijfendertig procent keurt de Europese maatregelen af.

Moeizaam

Turkije is al sinds 1999 kandidaat-lidstaat van de Unie en sinds 2005 onderhandelt het land over toetreding. De gesprekken verlopen echter moeizaam.

Een belangrijk knelpunt in deze zaak is de Turkse houding tegenover Cyprus. Ook is persvrijheid in Turkije niet gegarandeerd en staat de vrijheid van meningsuiting onder druk.