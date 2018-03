VVD-fractie wil minder invloed voor Europese Unie

De VVD-fractie in de Tweede kamer vindt in tegenstelling tot het kabinet dat het EU-verdrag gewijzigd moet worden. De Europese Unie moet minder bevoegdheden krijgen over cultuur, volksgezondheid en sport.

Een wijziging van het verdrag begint ‘onvermijdelijk’ te worden, zei VVD-kamerlid Mark Verheijen donderdag in de Tweede Kamer.

‘Wanneer wij op een aantal gebieden minder Brussel willen, moeten we niet terugschrikken voor optie van verdragswijziging,’ aldus de VVD’er.

Kabinetsstandpunt

Verheijen wilde van het kabinet horen waarom het een verdragswijziging afwijst. Volgens zijn partijgenoot premier Mark Rutte is het ‘uiterst complex’ om het met 28 lidstaten eens te worden over een nieuw verdrag.

Het kabinet zal daarom geen initiatief nemen voor een wijziging ervan. Rutte heeft wel een wensenlijst op het moment dat het verdrag toch wordt veranderd.

Speciale Editie Europa

Verhuizing

De VVD wil niet alleen minder bevoegdheden voor de EU, maar wil ook dat er ruimte komt om de maandelijkse verhuizing tussen Brussel en Straatsburg af te schaffen. Daarnaast zou er ruimte moeten komen voor lidstaten om uit de euro te stappen.

Ook vindt de VVD het aantal leden van de Europese Commissie omlaag kan (het zijn er nu 28). Al deze punten liggen vast in het verdrag.

Verdrag

De laatste versie ervan is het Verdrag van Lissabon dat in 2009 inging. Tegenstanders van een verdragswijziging zijn bang dat er een doos van Pandora wordt geopend als er een nieuw verdrag komt.

Alle lidstaten moeten de veranderingen dan namelijk door hun eigen parlement laten goedkeuren, en in sommige landen zou er een referendum nodig zijn. Bij referenda over de invoering van een Europese grondwet zeiden de Franse en Nederlandse bevolking in 2005 ‘nee’.