Werkloosheid Spanje stabiliseert: voor het eerst geen stijging

De werkloosheid van Spanje is in augustus voor het eerst sinds 2000 niet gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Het aantal werklozen is gestabiliseerd op 4,7 miljoen.

Dat blijkt dinsdag uit cijfers die het Spaanse ministerie van Arbeid heeft gepubliceerd.

Vertrouwen

De Spaanse werkloosheid nam de afgelopen jaren gemiddeld met 7.500 werklozen per maand toe. Het werkloosheidspercentage van Spanje schommelt al langer rond de 25 procent.

Staatssecretaris Engracia Hidalgo (Arbeid) zegt dat de cijfers aangeven dat de Spaanse economie weer aantrekt. Dit zorgt ervoor dat het vertrouwen in de economie toeneemt.

De werkloosheid nam de afgelopen maand toe in de dienstensector en de industrie. In de bouwsector en landbouw daalde het aantal werklozen.

Toeristen

Jongeren op de Spaanse arbeidsmarkt hebben het nog steeds erg zwaar. Meer dan de helft van de Spanjaarden onder de 25 jaar heeft geen baan.

Eind vorige maand bleek uit cijfers dat het Spaanse toerisme het nog steeds goed doet. Het land ontving dit jaar een recordaantal bezoekers. Tot en met juli kwamen 34 miljoen toeristen naar Spanje, 3,9 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar.