Zorgen bij VVD over oprichting Europese bankenunie

De VVD-fractie in de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de Europese plannen voor een bankenunie. De partij is niet tegen de bankenunie, maar is het niet eens met het voorstel in de huidige vorm.

Een woordvoerder van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra (VVD) bevestigt dinsdag berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Geld

Met de oprichting van een bankenunie willen Europese lidstaten voorkomen dat de belastingbetaler in de toekomst weer opdraait voor de redding van banken. Eurolanden leggen geld bij elkaar om noodlijdende banken te helpen.

De VVD vindt het daarvoor veel te vroeg. In het huidige voorstel staat dat alle 28 lidstaten mogen meepraten over besteding van het geld. ‘Roemenië en Bulgarije krijgen er ook wat over te zeggen. Maar de landen die betalen zijn alleen de eurolanden,’ zegt Zijlstra.

Eurozone

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei in mei dat de EU snel stappen moet zetten richting een bankenunie. Het Europees Parlement zei begin deze maand dat de eurozone nog dat de eurogroep, de vergadering ministers van financiën in de eurozone, haast moet maken met de bankenunie.

Behalve een grote pot met geld voor noodlijdende banken, is het ook de bedoeling dat alle banken onder Europees toezicht komen te staan. Verder komt er een Europees depositogarantiestelsel.