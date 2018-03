Buma: Turkije is absoluut nog niet klaar voor Europa

Turkije is absoluut nog niet klaar voor toetreding voor de Europese Unie (EU). Mensen die kritiek uiten lopen in dat land nog enorme risico’s.

Dat heeft CDA-leider Sybrand van Haersma Buma in WNL op zondag gezegd. Buma bracht afgelopen week met een delegatie van Tweede Kamerleden een werkbezoek aan Turkije.

Europese Zaken

De delegatie van Kamerleden sprak in Ankara, Istanbul en het oosten van Turkije met onder meer Nederlandse ondernemers, mensenrechtenactivisten en de Turkse minister Egemen Bagis van Europese Zaken.

Met die minister, die al aan heeft gegeven dat Turkije misschien niet wil toetreden tot de EU, had de Tweede Kamerdelegatie een ‘openhartig gesprek’, zegt Buma. De kern van dat gesprek was de schending van mensenrechten door Turkije.

Buma is niet te spreken over de Turkse houding over de mensenrechtenkwestie: ‘De minister gaf de schuld aan anderen.’ Bagis zou gezegd hebben dat de EU niet duidelijk is over hoe de mensenrechten worden beoordeeld.

Volgens Elsevier



EU-correspondent Carla Joosten: ‘De poppenkast van onderhandelingen met Turkije kan maar beter stoppen’

Perspectief

‘Ik schrok van de risico’s die mensen lopen die kritiek hebben,’ zegt Buma. Hij noemt het gebrek aan persvrijheid als een van de grote problemen van Turkije. Volgens hem is het land dan ook ‘absoluut niet klaar’ om toe te treden tot de EU.

Tegelijkertijd benadrukt Buma dat het economisch gezien ontzettend goed gaat met Turkije en dat het gunstig zou zijn voor Nederland om ‘veel meer zaken’ te doen met het land. Daarom is het misschien beter om Turkije een ‘perspectief te bieden op een definitieve positie richting Europa’, los van de EU.