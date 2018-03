EU geeft 30 miljoen euro aan Italië voor vluchtelingen

José Manuel Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft tijdens een bezoek aan het eiland Lampedusa gezegd dat Italië 30 miljoen euro krijgt van de Europese Unie om vluchtelingen te helpen. Hij zei dat hij ‘diep geschokt’ was bij alle doodskisten die hij er zag.

Barroso bezocht samen met de Italiaanse premier Enrico Letta het Italiaanse eilandje in de buurt waarvan vorige week een schip met Afrikaanse bootvluchtelingen verging. Italië had de Europese Unie eerder al om hulp gevraagd.

Bezoek

Tijdens het bezoek werden Barroso en Letta ontvangen door boze inwoners van het eiland, die onder meer ‘schande’ en moordenaars naar hen riepen.

Inmiddels zijn bijna driehonderd slachtoffers geborgen. Letta heeft toegezegd dat de slachtoffers een staatsbegrafenis krijgen. 155 opvarenden overleefden de ramp. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar lichamen in het wrak, dat 50 meter onder water ligt.

6.200 slachtoffers

Op het eiland Lampedusa komen veel Afrikaanse vluchtelingen aan, die hopen dat ze via het eiland toegang kunnen krijgen tot de Europese Unie. Alleen al tot begin augustus kwamen er dit jaar bijna achtduizend illegale migranten naar het eiland.

De reis is gevaarlijk: het Italiaanse persbureau ANSA becijferde eerder dat er in de Middellandse Zee rond Sicilië en Lampedusa in tien jaar tijd 6.200 migranten verdronken.

Als de migranten de overkant wel levend bereiken, wacht hen geen paradijs: vluchtelingenorganisatie UNHCR en Italiaanse politici die het vluchtelingenopvangcentrum van het eiland bezochten, noemen de omstandigheden er ‘embarmelijk’. Er is officieel ruimte voor 250 mensen, maar in de praktijk zitten er meer dan duizend migranten.