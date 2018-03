EU hervat eerder gestaakt overleg met Turkije over toetreding

De Europese Unie en Turkije gaan opnieuw overleg voeren over de Turkse toetreding tot de Unie. De EU-lidstaten willen begin november een nieuwe overlegronde met het land.

Dat zeggen Europese diplomaten maandag.

Hoofddoekverbod

De Europese Commissie in Brussel pleitte vorige week al voor een ‘stroomversnelling’ in het overleg. Het uitvoerend orgaan van de EU was weliswaar kritisch over Turkije, maar uitte vooral waardering voor de democratische hervormingen in Turkije.

Premier Recep Tayyip Erdogan van de islamitische AK-partij kondigde eind september een pakket maatregelen aan dat minderheden zoals Koerden en Alevieten meer rechten moet geven. Ook maakt hij een eind aan het hoofddoekverbod voor vrouwen in overheidsdiensten.

Spanningen

Het is de eerste keer sinds 2010 dat de Unie en Turkije weer met elkaar in overleg treden. Drie jaar geleden werden de gesprekken, die in oktober 2005 voor het eerst werden gevoerd, gestaakt.

Dat had onder meer te maken met spanningen tussen de Turkse regering en EU-lidstaat Cyprus. De relatie tussen de EU kwam eerder dit jaar verder onder druk te staan, omdat de Turkse regering van premier Erdogan protesten van demonstranten hardhandig neersloeg.