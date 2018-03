EU-leiders: spionagezaak belemmert strijd tegen terreur

Regeringsleiders van de landen van de Europese Unie (EU) hebben tijdens de Europese Raad in Brussel hun zorgen geuit over de Amerikaanse spionagezaak. Volgens de EU-leiders komt de strijd tegen terreur in gevaar als blijkt dat Amerika niet meer te vertrouwen is.

Dat meldt de Britse nieuwszender BBC.

Gebrek aan vertrouwen

In een verklaring laten de EU-leiders weten dat ‘een gebrek aan onderling vertrouwen’ de gezamenlijk informatiewerving in de strijd tegen terrorisme in gevaar kan brengen.

Frankrijk en Duitsland dringen aan op gesprekken met de Verenigde Staten over dit onderwerp voor het einde van dit jaar. Premier Mark Rutte (VVD) zegt het initiatief van Frankrijk en Duitsland te verwelkomen. Hij zei voorafgaand aan de top het ‘zeer ernstig’ te vinden als Merkel en Hollande daadwerkelijk zijn afgeluisterd.

Volgens onze bloggers

Carla Joosten: ‘De regeringsleiders en staatshoofden zullen doen wat Constantijn van Oranje al vermoedde: vrome woorden wijden aan de digitale markt, maar het verder vooral hebben over het afgeluisterde mobieltje van de Duitse Merkel’ …lees verder

Zorgen

De zorgen van de EU-landen zijn ontstaan in een week vol onthullingen over de Amerikaanse afluisterpraktijken. Zo meldde het Britse dagblad The Guardian dat de US National Security Agency de telefoons van 35 wereldleiders aftapt. Onder hen ook de leiders van bondgenoten als Duitsland en Frankrijk.

Het Italiaanse weekblad l‘Espresso schrijft vrijdag dat ook de Italiaanse regering uitvoerig door de Britten en Amerikanen wordt afgeluisterd.