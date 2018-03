EU: mensenhandel aanpakken, situatie lokaal verbeteren

De Europese Unie (EU) wil een strengere aanpak van mensensmokkel en mensenhandel bij het Italiaanse eilandje Lampedusa. Aanleiding hiervoor is de schipbreuk waarbij honderden migranten om het leven kwamen.

Leiders van EU-lidstaten zijn het vrijdag eens geworden tijdens de top in Brussel. Niet alleen in de lidstaten van de Unie moet de strijd worden opgevoerd, ook in de landen waar de migranten vandaan komen.

Samenwerken

De landen van herkomst moeten de oorzaak van migratie beter aanpakken, aldus de EU-leiders. Lidstaten moeten intensiever met deze landen gaan samenwerken.

Voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad zegt dat het belangrijk is dat de economische situatie ter plekke wordt verbeterd. Als dat gebeurt, zullen wellicht minder mensen hun toevlucht zoeken in Europa.

Eurosur

De Europese Unie heeft een nieuw wapen in de strijd tegen illegale immigratie. Eurosur moet de communicatie tussen lidstaten en opsporingsdiensten versterken. Maar gaat Eurosur het Europese migratieprobleem echt oplossen?

Plannen

‘We moeten vooral ontmoedigen dat mensen op die gammele bootjes stappen,’ zegt premier Mark Rutte (VVD). ‘We moeten voorkomen dat mensen hun leven op het spel zetten. Zij moeten in hun eigen land een veilig leven hebben.’

Concrete voorstellen om het vluchtelingenprobleem aan te pakken, moeten nog komen van de Europese werkgroep die onderzoek doet naar de illegale immigratie in het Middellandse Zeegebied. Naar verwachting zullen begin december de plannen op tafel liggen.

Zee

Donderdagavond en –nacht haalden de Italiaanse marine en kustwacht opnieuw honderden vluchtelingen van zee. De opvarenden kwamen onder meer uit Eritrea.

Premier Rutte heeft op de top laten weten dat Nederland een patrouillevliegtuig zal leveren voor de bewaking van de buitengrens van de EU. De bemanning van het vliegtuig moet boten met migranten opsporen op de Middellandse Zee.