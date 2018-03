EU onderzoekt of Nederland verboden staatssteun gaf aan NS

De EU onderzoekt of Nederland de NS verboden staatssteun heeft gegeven. De overheid heeft de prijs voor het exploiteren van de hogesnelheidslijn verlaagd nadat de concessie al was weggeven aan de NS.

Dat schrijft NRC Handelsblad dinsdag.

Het vooronderzoek van de Europese Commissie is gestart nadat er meerdere klachten zijn ingediend over mogelijke staatssteun. Concurrerende vervoerder Veolia is ‘in gesprek’ met Brussel over mogelijke staatssteun, maar heeft geen klacht ingediend. Reizigersclub Maatschappij voor Beter OV heeft wel een klacht ingediend.

De NS won in 2001 het recht om de hogesnelheidslijn uit te baten. Maar nadat NS-dochter High Speed Alliance (HSA) in financiële problemen raakte, werd deze concessie aangepast.

De jaarlijkse prijs die de NS moest betalen werd verlaagd van 148 miljoen euro naar 101 miljoen euro. Als andere vervoerders hadden geweten dat de overheid minder vergoeding vroeg, hadden zij ook met een lager bod kunnen komen.

Ook zijn de voorwaarden waaronder de NS werkt veranderd. Door het Fyra-debacle voldoet de NS niet meer aan de afgesproken reistijden.

Concurrenten van de NS hebben al vaker gezegd dat de NS wordt voorgetrokken door de overheid.