Eurocommissaris Rehn roemt ‘verantwoordelijkheid’ Dijsselbloem

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) toont zijn verantwoordelijkheid bij de onderhandelingen voor de Nederlandse begroting van volgend jaar in Nederland. Die houding geeft aan dat Nederland doorgaat met het op orde brengen van de overheidsfinanciën.

Dat zegt Eurocommissaris voor Monetaire Zaken Olli Rehn donderdag bij de jaarvergadering van het Internationaal Monetair Fonds.

Dijsselbloem, die naast zijn ministerschap ook voorzitter van de eurogroep is, zou ook bij die vergadering in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. zijn, maar gaf de voorkeur aan het begrotingsoverleg in Den Haag.

Onderhandelingen

De onderhandelingen over de begroting tussen het kabinet en oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie zijn vanavond voortgezet.

Langzaamaan wordt duidelijk welke wijzigingen in de begroting besproken worden door het kabinet en oppositiepartijen D66, SGP en ChristenUnie. De onderhandelingspartners willen de nivelleringsmaatregelen van het kabinet afzwakken.

Volgens Elsevier

Er wordt mogelijk minder bezuinigd op de kindregelingen. Op verzoek van D66 wordt er gekeken hoe er meer geld naar het onderwijs kan gaan, of er meer leraren kunnen komen en worden kleinere klassen onderzocht, meldt de NOS vanavond.