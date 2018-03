Europese Commissie wil minder bemoeienis vanuit Brussel

De Europese Commissie wil dat regelgeving van de Europese Unie (EU) eenvoudiger wordt. Uit onderzoek blijkt dat 74 procent van de inwoners van de Unie vindt dat regels vanuit Brussel een verstikkende werking hebben op het doen zaken.

Op verschillende beleidsterreinen is Brussel van plan een stapje terug te doen en regelgeving eenvoudiger te maken.

Plannen

Het is niet op alle terreinen nodig om EU-regels in te voeren, concludeert de Commissie. Vaak zijn regels op nationaal of regionaal niveau voldoende. Het dagelijks bestuur van de Unie presenteerde daarom woensdag een aantal plannen om Europese regelgeving te vereenvoudigen.

In zijn jaarlijkse Staat van de Unie benadrukte voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso al dat dat de Unie alleen daar moet zijn waar nodig. De EU is belangrijk om grote problemen op te lossen, maar: ‘We moeten ervoor zorgen dat we onze concentreren op de juiste prioriteiten.’

Komkommer

De Commissie heeft de afgelopen jaren Europese regelgeving doorgelicht. Het bestuur overweegt nu onder meer om een wetsontwerp terug te trekken om grond te beschermen tegen bijvoorbeeld erosie en overbemesting.

Een andere overbodige Europese regel was die over het uiterlijk van de komkommer. In 1996 werd de norm ingevoerd dat komkommers niet te krom mochten zijn, maar ruim tien jaar later is deze weer afgeschaft.