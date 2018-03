Manders verlaat VVD voor Europees lijsttrekkersschap 50Plus

Europarlementariër Toine Manders wordt lijsttrekker namens 50Plus bij de Europese verkiezingen van volgend jaar. De 57-jarige liberaal heeft zijn lidmaatschap bij de VVD opgezegd.

Dat heeft 50Plus donderdag bekendgemaakt.

Enige kandidaat

Manders is de enige kandidaat voor de functie en zal 2 november door het hoofdbestuur officieel worden benoemd. De Brabander zit sinds 1999 namens de VVD in het Europees Parlement en was intussen bezig aan zijn derde termijn.

De ouderenpartij zegt Manders te hebben binnengehaald vanwege zijn kennis van ‘de wegen en mensen in Europa’.

Groot netwerk

‘Toine Manders heeft in het verleden getoond een klinkende verkiezingscampagne te kunnen neerzetten en beschikt over een zeer groot netwerk. 50PLUS hoopt hier profijt van te hebben,’ laat de ouderenpartij weten.

Manders stond niet op de conceptkandidatenlijst van de VVD voor de Europese Verkiezingen en heeft zijn lidmaatschap bij die partij opgezegd.