Mensenhandel, corruptie en slaven in Europese Unie

In de EU worden miljarden verdiend aan mensenhandel, leven honderdduizenden mensen als slaaf en vormt corruptie een ‘ernstige bedreiging’. Dat blijkt uit cijfers van het CRIM, een onderzoekscommissie van het Europees Parlement.

Het Duitse weekblad Der Spiegel beschikt over de cijfers en berichtte hierover zondag.

Mensenhandel

Het CRIM, een commissie van het Europees Parlement die onderzoek doet naar georganiseerde misdaad, corruptie en witwaspraktijken in Europa heeft een rapport gepresenteerd waarin staat dat de georganiseerde misdaad jaarlijks 25 miljard euro verdient aan mensenhandel. Uit het onderzoek blijkt ook dat zo’n 880.000 mensen leven als slaaf in de Europese Unie. Een kwart van hen wordt seksueel uitgebuit.

Corruptie

Behalve aan mensenhandel, worden ook miljarden verdiend aan handel in organen en wilde dieren. Een ‘ernstige bedreiging’ vormt volgens de onderzoekers de toenemende corruptie binnen de EU. Alleen al in de publieke sector zijn miljoenen gevallen geregistreerd, volgens Der Spiegel. De totale schade zou 120 miljard euro per jaar zijn.

Op 23 oktober komt het Europees Parlement bijeen om te spreken over het onderzoek.