Merkel en Hollande willen afspraken met Amerika over spionage

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande willen opheldering van de Verenigde Staten over afluisterpraktijken waarvan zij het doelwit zouden zijn. Zij zullen hun Europese collega’s op de hoogte stellen van de verklaring.

Voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad zei dat in de nacht van donderdag op vrijdag na de eerste dag van de tweedaagse top in Brussel. Er moeten afspraken worden gemaakt met Amerika dat geheime diensten politici niet meer gaan afluisteren.

Volgens onze bloggers

Carla Joosten: ‘De regeringsleiders en staatshoofden zullen doen wat Constantijn van Oranje al vermoedde: vrome woorden wijden aan de digitale markt, maar het verder vooral hebben over het afgeluisterde mobieltje van de Duitse Merkel’ …lees verder



Positief

Premier Mark Rutte (VVD) zegt het initiatief van Frankrijk en Duitsland te verwelkomen. Hij zei voorafgaand aan de top het ‘zeer ernstig’ te vinden als Merkel en Hollande daadwerkelijk zijn afgeluisterd.

‘Ik ga dit eerst bespreken met de collega’s in Den Haag, maar ik kijk er uiteraard wel positief naar. Omdat het ook een manier is om op een positieve manier, toekomstgericht, dit probleem op te lossen dat we op dit moment hebben met de Amerikanen.’

Bezorgdheid

Frankrijk en Duitsland willen onder meer weten hoe geheime diensten gegevens verzamelen en wat ze ermee kunnen. Rutte zegt dat democratische landen in de strijd tegen terrorisme niet zonder het verzamelen van informatie kunnen. ‘Maar wat hier gebeurt leidt tot grote bezorgdheid.

Merkel is mogelijk afgeluisterd vanuit de Amerikaanse ambassade in Berlijn, die ligt op loopafstand van het kantoor van de bondskanselier. Het afluisteren zou zijn uitgevoerd door de Special Collection Service, een samenwerkingsverband van de geheime diensten NSA en CIA.