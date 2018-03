Nederlandse banken onder toezicht Europese Centrale Bank

Zeven Nederlandse banken vallen vanaf november volgend jaar onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). De banken, die tot de 124 grootste banken van de eurozone behoren, worden vanaf november doorgelicht.

Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ING Bank, Royal Bank of Scotland, de Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank hebben allen een balans van meer dan 30 miljard euro. De ECB gaat het komende jaar het toezicht op deze systeembanken verscherpen.

Vanaf november gaat de ECB drie soorten testen op deze banken uitvoeren, om te achterhalen of de banken nog verborgen problemen hebben. Het is voor het eerst dat de grote banken in de hele eurozone centraal worden beoordeeld.

Onder meer de kapitaalbuffers worden getest en er staan stresstesten voor crisissituaties op de agenda. Ook wordt gekeken of banken hun activa en onderpanden wel juist hebben gewaardeerd.

De uitslag van de testen wordt in november 2014 bekendgemaakt. Vanaf dat moment vallen de systeembanken niet meer onder nationaal, maar onder Europees toezicht.

De kleinere banken blijven onder toezicht van de nationale centrale bank. De ECB krijgt wel het recht om ook bij die kleinere banken in te grijpen wanneer dat nodig is.

De 124 grootste banken zijn samen volgens ECB-president Mario Draghi goed voor 85 procent van het bankwezen in de Europese Unie. Draghi noemt het bankentoezicht ‘een belangrijke stap voorwaarts voor Europa en voor de toekomst van de economie van het eurogebied’.