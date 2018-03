‘Nieuw bewakingssysteem moet tweede Lampedusa voorkomen’

Het Europees Parlement heeft donderdag ingestemd met een nieuw grensbewakingssysteem. Dat systeem moet voorkomen dat migrantenboten de oversteek wagen naar de Europese Unie, zoals vorige week donderdag de gezonken boot bij het Italiaanse eilandje Lampedusa.

Het systeem, dat fungeert als een communicatienetwerk en ‘Eurosur’ gaat heten, is vanaf december in eerste instantie bedoeld voor de Middellandse Zee. Later wordt het ook geïntroduceerd in andere lidstaten van de EU.

Criminaliteit

Eurosur gaat zo’n 35 miljoen euro kosten. Het is de bedoeling dat het systeem ook gaat dienen als een opsporingssysteem voor grensoverschrijdende criminaliteit.

Lidstaten kunnen zo snel gegevens kunnen uitwisselen over ontwikkelingen aan de land- en zeegrenzen. Ook worden de grenzen en wateren door middel van satellieten gecontroleerd.

Wetgeving

Het Europees Parlement was al een tijd bezig met de wetgeving voor het beoogde bewakingssysteem. Deze week werd het systeem actueel door de ramp met de overvolle migrantenboot bij Lampedusa.

Volgens de Nederlandse liberale parlementariër Jan Mulder moet Eurosur voorkomen dat de Middellandse Zee ‘de begraafplaats blijft van vluchtelingen die met kleine, niet-zeewaardige bootjes op zoek gaan naar veiligheid of een beter leven in Europa’.