Raad van Europa woest over negatieve berichtgeving Roma

De negatieve berichtgeving over Roma is opnieuw aangejaagd na de vondst van blonde meisjes op Roma-kampen in Griekenland en Ierland. De eeuwenoude mythe over Roma als kinderontvoerders wordt zo verspreid.

Dat zegt commissaris Mensenrechten Nils Muiznieks van de Raad van Europa in Straatsburg in reactie op de berichtgeving over kinderontvoering door Roma.

Houding

‘Deze ongefundeerde berichtgeving kan enorme gevolgen hebben voor de miljoenen Roma,’ zegt Muiznieks in een verklaring. Hij denkt dat door de verhalen de negatieve houding tegenover Roma alleen maar wordt versterkt.

‘Ook al maken Roma zich niet vaker schuldig aan criminaliteit dan andere groepen, blijven media hun etniciteit maar noemen. Dit voedt oude mythes dat Roma geboren criminelen zijn. Deze demonisering is zowel fout als gevaarlijk,’ zegt de commissaris Mensenrechten van de raad.

De Griekse politie ontdekte vorige week een blond meisje tussen Roma op een kamp. Het is nog onduidelijk hoe het kind, dat Maria wordt genoemd, bij het gezin terecht is gekomen. Deze week werd ook een meisje uit Ierland weggehaald bij haar Roma-gezin. Zij bleek wel degelijk de dochter van het echtpaar te zijn.

Integreren

Muiznieks roept journalisten op terughoudender te zijn in hun berichtgeving. Volgens de commissaris kan het de integratie van Roma tegenwerken. ‘Hoe kunnen we van hen verwachten dat ze integreren in onze samenleving als de media ze eraan herinneren dat ze ongewenst zijn?’

De Raad van Europa, geen orgaan van de Europese Unie, liet zich eerder deze maand kritisch uit over Nederland. Er zou in ons land te weinig worden gedaan om racisme te bestrijden.