Rutte: burgers overtuigen van voordelen Europese Unie

Het wantrouwen van burgers in de Europese Unie (EU) kan het beste worden weggenomen, door hen te wijzen op de voordelen van de Unie. Niet alleen met tabellen en diagrammen, maar in hun dagelijks leven.

Premier Mark Rutte (VVD) zei dat vrijdag tijdens de jaarlijkse Isaiah Berlin-lezing, genoemd naar de liberale Britse filosoof.

Handel

Rutte vindt dat de nieuwe Europese Commissie, die aantreedt na de Europese parlementsverkiezingen, twee prioriteiten moet hebben. Volgens Rutte moeten de eurocommissarissen zorgen voor een ‘meer robuuste’ interne markt en de internationale handel bevorderen.

Hij ziet de EU als een middel om welvaart, werkgelegenheid en veiligheid te bevorderen. Een sterke interne markt is volgens de premier het beste bewijs voor de toegevoegde waarde van de EU. ‘Europeanen voelen het in hun portemonnee.’

De interne markt is een ‘motor voor groei en banen in Europa’. Rutte vindt dat diensten eenvoudiger geëxporteerd moeten kunnen worden. Dat zou lidstaten met een grote dienstensector, zoals Nederland, veel opleveren, zegt Rutte.

Groei

Verder zei Rutte dat er zo snel mogelijk in heel Europa toegang moet komen tot breedbandinternet. Dit zou zorgen verdere economische groei.

Rutte opende in september het politieke jaar met de H.J. Schoo-lezing, georganiseerd door Elsevier. Toen benadrukte hij dat er geen ‘quick fixes’ zijn voor economische problemen en dat Europa een belangrijke rol speelt in het herstel van de crisis.